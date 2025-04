Truffe agli anziani con il ' finto incidente' pioggia di arresti in Campania | l' audio dei raggiri

Truffe agli anziani con 77 arresti tra Napoli e Caserta. Notizie.virgilio.it - Truffe agli anziani con il 'finto incidente', pioggia di arresti in Campania: l'audio dei raggiri Leggi su Notizie.virgilio.it La polizia di Genova ha smantellato un'associazione percon 77tra Napoli e Caserta.

Truffe agli anziani con il 'finto incidente', pioggia di arresti in Campania: l'audio dei raggiri. Ancora un caso di truffa agli anziani: ladri vestiti da idraulico e carabiniere. Truffe agli anziani, la polizia genovese smantella una banda: 103 colpi. Truffe agli anziani, presa la gang del finto incidente: colpi per 2 milioni di euro da Napoli a Genova. Oltre 100 casi di truffe agli anziani per finto incidente, 22 arresti. Truffe agli anziani, la risposta dello Stato. Retata di finti "nipoti" e "tenenti": 77 arresti tra Napoli e Caserta (video). Ne parlano su altre fonti

Truffe agli anziani, presa la gang del "finto incidente": colpi per 2 milioni di euro da Napoli a Genova - Un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani è stata sgominata dalla squadra mobile di Genova, al termine di un’indagine che ha coinvolto ... (msn.com)

Truffe agli anziani, smantellata l’ennesima rete criminale - La Polizia ha arrestato oltre cento persone in tutta Italia. Ecco come agivano Smantellata rete criminale dedita alle truffe agli anziani ... (panorama.it)

Truffavano gli anziani chiedendo soldi per “salvare” i loro figli: smantellata maxi rete criminale. 22 arresti - La rete criminale, con base base logistica nel Napoletano, è accusata di aver commissionato 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia: ecco come agivano ... (ilfattoquotidiano.it)