Ilfattoquotidiano.it - Truffavano gli anziani chiedendo soldi per “salvare” i loro figli: smantellata maxi rete criminale. 22 arresti

Si spacciavano per avvocati o carabinieri e convincevano glia cedere denaro o gioielli utili a pagare spese legali o risarcimenti per un finto incidente che coinvolgeva unparente. Una, con base base logistica nel Napoletano, è stata: è accusata di aver commissionato 103 truffe ai danni diin tutta Italia.L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha colpito la struttura gerarchica organizzativa della, e ha portato a 77 misure cautelari di cui 22e 55 obblighi di dimora nel comune di Napoli con presentazione alla polizia giudiziaria. Sono in corso anche perquisizioni a Napoli e Caserta.Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova: nell’operazione sono stati coinvolti circa 300 agenti.