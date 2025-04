Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri fermata la banda

La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell'ordine – carabinieri per l'esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, venisse condotto in carcere. L'operazione odierna, coordinata dalla Procura di Genova con il supporto di circa 300 agenti, ha fatto emergere un totale di 103 truffe che hanno portato a più di 100 misure nei confronti dei responsabili. Il gruppo criminale delle truffe agli anziani Il gruppo di Truffatori scoperto dalle forze dell'ordine viene descritto come gerarchicamente ben strutturato.

Truffe telefoniche destinate à l'anziani: Raid di a polizia, scuperta organizazione criminale insospettata - Le truffe telefoniche nei confronti delle persone anziane sono in aumento. Ecco che la Polizia ha scoperto una vasta rete criminale responsabile di ben 103 episodi. Truffe telefoniche agli anziani: si ... (notizie.it)

Truffe telefoniche agli anziani, smantellata vasta organizzazione responsabile di 103 episodi - Si fingevano carabinieri, millantando rischi di carcere per i figli se non avessero pagato subito quanto suggerito da un altro sedicente avvocato. Sono state 103 le truffe portate in questo modo a seg ... (msn.com)

Truffe agli anziani: 103 casi documentati, 22 arresti - Diversi truffatori individuati sono campani. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Genova, è stata condotta dalle squadre mobili di Napoli e del capoluogo ligure ... (rainews.it)