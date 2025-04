Ilgiorno.it - "Troppo lavoro per carenza di personale"

die carichi dieccessivi: sono i problemi posti l’altro giorno all’attenzione di Massimo Battaglia (nella foto), segretario generale della Confsal Unsa, il principale sindacato di categoria, arrivato a Busto Arsizio, in Procura, per l’assemblea dei dipendenti del Palazzo di Giustizia bustese. Nella sede giudiziaria cittadina ladinegli uffici è pari al 30%, una situazione grave, in rapporto al vasto territorio per il quale il Palazzo di via Volturno è riferimento. "Si tratta di 21 persone in meno in organico – ha sottolineato Battaglia – sfido qualsiasi organizzazione ad essere efficiente in una situazione come questa". Problema purnon nuovo e del quale da tempo si sollecita la soluzione. Ha detto il sindacalista: " Bisogna intervenire sulle assunzioni, sui bandi di concorso".