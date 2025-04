Trofeo delle Regioni IP 2025 la pallanuoto femminile Under 15 al Polo Natatorio di Ostia

Ostia – E' tutto pronto al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa per ospitare il Trofeo delle Regioni IP 2025 per la pallanuoto femminile Under 15. Le giovani atlete si sfideranno nell'impianto di Ostia Lido dal 16 al 19 aprile.Come riporta federnuoto.it – Sono iscritte 14 squadre (rappresentative regionali), divise in 4 gironi nella fase preliminare e previste 38 partite (4 tempi da 6 minuti continuati). Ciascuna squadra può convocare un massimo di 15 atlete.I gironi e il calendario – Fonte federnuoto.itI gironi della fase preliminareGirone A: Abruzzo, mista Calabria/Lazio/Puglia/Trentino, Liguria e LombardiaGirone B: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezie Giulia, SiciliaGirone C: Lazio, Piemonte e VenetoGirone D: Marche, Sardegna e ToscanaIl calendario della fase preliminare1 giornata – mercoledì 16 aprile16:00 Lombardia-Liguria (A)16:45 Mista-Abruzzo (A)17:30 Campania-Emilia Romagna (B)18:15 Friuli Venezia Giulia-Sicilia (B)19:00 Piemonte-Veneto (C)19:45 Sardegna-Marche (D)2 e 3 giornata – giovedì 17 aprile09:00 Liguria-Abruzzo (A)09:45 Lombardia-Mista (A)10:30 Sicilia-Emilia Romagna (B)11:15 Friuli Venezia Giulia-Campania (B)12:00 Veneto-Lazio (C)12:45 Marche-Toscana (D)15:30 Mista-Liguria (A)16:15 Abruzzo-Lombardia (A)17:00 Campania-Sicilia (B)17:45 Emilia Romagna-Friuli Venezia Giulia (B)18:30 Lazio-Piemonte (C)19:45 Toscana-Sardegna (D)Quarti di finale e semifinali venerdì 18 aprileFinali sabato 19 aprile

