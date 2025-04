Triplete Inter? Sacchi ci crede | "Sarebbe clamoroso ma si può fare"

Inter è alle stelle dopo la vittoria per 2-1 in casa del Bayern Monaco nei quarti di finale di andata di Champions League.. Leggi su Calciomercato.com L`entusiasmo in casaè alle stelle dopo la vittoria per 2-1 in casa del Bayern Monaco nei quarti di finale di andata di Champions League..

Triplete Inter? Sacchi ci crede: "Sarebbe clamoroso, ma si può fare". Sacchi: “Macchina Inter divertente, il Triplete non è un’illusione ma una realtà da inseguire”. Sacchi: "Se l'Inter vince ancora non la si raggiunge più, vale 3-4 volte più del Napoli". Sacchi: "Milan imbarazzante, da mani nei capelli. Inter, il Triplete non è un'illusione ma una realtà da inseguire". Sacchi: "Milan imbarazzante, da mani nei capelli. Inter, il Triplete non è un'illusione ma una realtà da inseguire". Inzaghi: "Triplete? Siamo l'Inter e lo sappiamo! Ma contro di noi danno tutti il massimo". Ne parlano su altre fonti

