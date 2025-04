Sololaroma.it - Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti: Rensch e Pellegrini verso il recupero

Dopo il pareggio contro la Juventus, la Roma si rimette in marcia.i giallorossi tornano aper iniziare la preparazione del derby con la Lazio, in programma domenica sera alle 20:45. Una sfida che vale molto più di tre punti: può essere l’ultima occasione per restare aggrappati al treno Champions.Ieri la squadra ha goduto di un giorno di riposo, utile per ricaricare le batterie dopo la fatica contro i bianconeri e prima di tuffarsi anima e corpo nella stracittadina. L’atmosfera aè quella delle grandi vigilie: tensione, concentrazione e la consapevolezza che il derby non è mai una partita qualsiasi.Buone notizie per Ranieri:recupera,stringe i dentiClaudio Ranieri potrà contare su alcuni rientri importanti. Devyne, fermatosi per una lesione all’adduttore nella gara contro il Cagliari, ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione.