Trento approva il terzo mandato | Fugatti verso la ricandidatura

Trento per il terzo mandato, vale a dire il Fugatti ter, grazie ai voti di due esponenti di Fratelli d'Italia, che così si spacca. Il Consiglio provinciale ha infatti approvato il disegno di legge sul terzo mandato, presentato dalla Lega, che aumenta da due a tre i mandati massimi consecutivi per i presidenti della Provincia autonoma di Trento. La riforma mira a consentire all'attuale governatore Maurizio Fugatti di candidarsi per la terza volta. La proposta, che ha ottenuto 19 voti favorevoli e 16 contrari, è passata grazie alla divisione che si è consumata nel gruppo di Fratelli d'Italia: due esponenti - i consiglieri provinciali Carlo Daldoss e Christian Girardi - hanno votato a favore, due contro. Daldoss e Girardi hanno poi annunciato di voler lasciare il partito.

