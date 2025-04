Trento alloggia in hotel e finisce in manette | in camera cocaina e un mandato per 4 anni di carcere

anni è stato arrestato a Trento grazie a Web-alloggiati per cumulo pene e detenzione di cocaina. Notizie.virgilio.it - Trento, alloggia in hotel e finisce in manette: in camera cocaina e un mandato per 4 anni di carcere Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo di 41è stato arrestato agrazie a Web-ti per cumulo pene e detenzione di

G7 Difesa a Napoli: situazione strade e trasporti oggi e fino a domenica. Ne parlano su altre fonti

Trento, alloggia in hotel e finisce in manette: in camera cocaina e un mandato per 4 anni di carcere - E’ di un arresto e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Trento. Un uomo di 41 anni è stato fermato grazie al sistema Web-Alloggiati ... (virgilio.it)