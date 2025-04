Lettera43.it - Trentino, ok al Fugatti Ter: si spacca Fratelli d’Italia

Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato a maggioranza una legge che introduce la possibilità di un terzo mandato consecutivo per il presidente della Provincia autonoma. Con 19 voti favorevoli e 16 contrari, il provvedimento apre la strada a una possibile ricandidatura di Maurizio, attuale governatore. Il disegno di legge, proposto dalla Lega, ha ricevuto il via libera anche grazie al voto favorevole di due consiglieri di, Carlo Daldoss e Christian Girardi, che hanno così segnato unatura interna al partito. I due esponenti hanno successivamente dichiarato l’intenzione di abbandonare il partito.Lega: «è l’unico collante del centrodestra»Le parlamentari trentine della Lega, Vanessa Cattoi ed Elena Testor, hanno espresso soddisfazione per l’esito della votazione: «è l’unico collante del centrodestra», hanno scritto in una nota, «senza di lui, non esiste un’altra maggioranza di centrodestra in grado di reggere e lo hanno dimostrato queste elezioni comunali.