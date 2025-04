Treni estivi Puglia-Roma Trenitalia smentisce i disagi | Offerta inalterata

disagi per viaggiatori e turisti per quanto riguarda i collegamenti ferroviari estivi tra Roma e la Puglia, ci pensa Trenitalia che, con una nota ufficiale, assicura che “l’Offerta estiva dei Treni da e per la Puglia resta inalterata”. Nessuna difficoltà o. Brindisireport.it - Treni estivi Puglia-Roma, Trenitalia smentisce i disagi: “Offerta inalterata” Leggi su Brindisireport.it A smentire le voci sui presuntiper viaggiatori e turisti per quanto riguarda i collegamenti ferroviaritrae la, ci pensatalia che, con una nota ufficiale, assicura che “l’estiva deida e per laresta”. Nessuna difficoltà o.

