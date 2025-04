Ilrestodelcarlino.it - Tredozio, tornano Sagra e Palio dell’uovo

Ladiha raggiunto quest’anno la sua cinquantanovesima edizione, organizzata nel paese dell’alta valle del Tramazzo, come sempre, dalla proficua collaborazione tra Comune, Pro loco e dai quattro rioni coinvolti nei giochi: Borgo, Casone, Nuovo e Piazza. Come da tradizione, la manifestazione si svolgerà nei giorni di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono domenica 20 e lunedì 21 aprile. Il cartellone dell’iniziativa prevede un ricco programma di giochi, gare, degustazioni, piatti tipici, mostre ed escursioni, mentre tutti i locali, negozi, ristoranti e agriturismi del territorio offriranno il meglio della zona, soprattutto per quanto riguarda la loro ricca tradizione nel campo dell’enogastronomia. È stato presentato proprio nei giorni scorsi il programma del pomeriggio della domenica di Pasqua per la, il cui evento principale, che promette di attirare tutti gli appassionati di cucina del territorio, è la ‘Gara delle sfogline’, la competizione per decretare la migliore sfoglia tirata a mattarello in un tempo stabilito, dopo aver fatto l’impasto con le uova – intendendo per migliore la sfoglia rotonda col più ampio diametro.