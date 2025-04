Tredici Pietro | Io figlio ingrato dicevo non sono Morandi Oggi vedo il bello dell’eredità artistica

Il rapper, figlio di Gianni Morandi, lancia il suo nuovo album, Non guardare giù, in cui affronta fragilità, insicurezze e sfide interiori: «Siamo noi a costruire i nostri demoni. Crescere significa mettersi in discussione. Il legame con mio padre? Stupidamente non volevo vederne il lato positivo»

