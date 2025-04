Tre rapine con la pistola solo una va a segno Indagine lampo grazie alle telecamere | condannati in due

JESI - Uno era armato di pistola, l'altro lo avrebbe aiutato nella fuga, con la propria auto, facendo da palo. Tre rapine, solo una era riuscita, in farmacia, portando via 700 euro. I due ladri sono stati individuati dalle indagini lampo dei carabinieri e ieri sono stati condannati al tribunale.

