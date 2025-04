Calciomercato.it - Tre obiettivi cerchiati in rosso per la Juventus: servono oltre 200 milioni

Leggi su Calciomercato.it

Giuntoli ha già iniziato le manovre per il mercato della prossima estate: i profili in cima alla lista del Dt bianconeroLa qualificazione in Champions League resta vitale per la, malgrado l’intervento della proprietà e le rassicurazioni anche sul piano finanziario arrivate da John Elkann.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itNon solo a livello di progettualità sportiva, ma evidentemente l’accesso tra le prime quattro in campionato avrebbe dei risvolti determinanti anche sul piano finanziario. La Juve avrebbe maggiore libertà di muoversi sul mercato e operare con più aggressività per rinforzare adeguatamente la rosa, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto e fare più strada possibile in Europa. Giuntoli resta sotto esame da parte della proprietà, ma allo stesso modo si sta già muovendo per costruire la Juve del futuro in attesa delle decisioni del club su un eventuale rimpasto in dirigenza.