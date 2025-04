Trasformarsi in un giocattolo con Chat GPT? Ecco come fare passo passo il trend del momento

Recentemente, si è diffuso un nuovo trend sui social media, in particolare su piattaforme come TikTok e Instagram, dove gli utenti utilizzano Chat GPT per trasformare le proprie foto in action figure realistiche. Questo fenomeno segue la scia della moda delle immagini in stile Studio Ghibli, dimostrando come l'intelligenza artificiale stia diventando uno strumento sempre più popolare per la personalizzazione creativa. Grazie agli aggiornamenti di ChatGPT, dunque, è possibile caricare una foto a figura intera e ottenere una rappresentazione dettagliata, completa di accessori e packaging personalizzato. Questo ha portato molti utenti a reinventarsi in versioni "giocattolo da collezione", condividendo i risultati con la community online. Per realizzarla, però, è necessario conoscere ed utilizzare un prompt specifico come questo: Utilizzando questa foto (inserite la foto, possibilmente a figura intera) crea una action figure realistica in stile giocattolo da collezione di alta qualità.

