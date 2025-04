Ilgiorno.it - Trapianti, il miracolo di Giussano. La vittima del pirata della strada e l’uomo già risorto due volte

Agostino “Ago” Gualdi, 65 anni, passeggiava con il suo cane, ma quel pomeriggio non tornava più a casa. Fino a quando a casa ci era rientrato soltanto il suo cane, tutto sporco e ferito. Agostino lo avrebbero trovato ore dopo, riverso a bordoin mezzo ai cespugli. Era stato travolto da un. Donare un organo può fare la differenza, può salvare vite umane, può dare un significato inimmaginabile all’esistenza di più persone, il donatore e i riceventi. Vengono normalmente prelevati e trapiantati reni, cuore, fegato, polmoni, pancreas, intestino e tessuti. Di questi il trapianto di cuore, fegato, polmone e pancreas sono interventi salvavita, mentre il trapianto di rene rappresenta un’alternativa terapeutica fondamentale per i malati in emodialisi o in dialisi peritoneale.