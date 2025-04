Tvzap.it - Tragedia nel calcio, muore dopo uno scontro in campo: come è successo

Leggi su Tvzap.it

Calciatoreuno. Il mondo delè in lutto per la perdita di un promettente giocatore. A soli 21 anni ha perso la vita in seguito a un violentoavvenuto durante una partita del 6 aprile. L’incidente si è verificato al 70° minuto dell’incontro di Coppa. (Continua.)Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa: la zona colpitaLeggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, la verità di Alessi: “I veri problemi dietro la rottura”CalciatoreunoNel corso della partita di coppa, un giovane calciatore 21enne, cercando di recuperare un pallone, si è scontrato con il portiere avversario, cadendo subito a terra privo di sensi. I compagni di squadra, visibilmente sconvolti, hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari sono intervenuti rapidamente, trasportando il calciatore d’urgenza all’ospedale, dove ha lottato per due giorni tra la vita e la morte.