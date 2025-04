Tragedia nel calcio | crolla in campo durante la partita poi la notizia della sua morte

Il mondo del calcio peruviano è stato colpito da un lutto che ha scosso tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Un giovane talento, appena ventunenne, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto in campo. Il calciatore militava nel Real Titan NC, squadra impegnata nella Copa Perú, e ha perso la vita due giorni dopo un violento scontro durante la partita contro il Defensor Nueva Cajamarca, disputata domenica 6 aprile. L'episodio si è verificato al 70° minuto della gara, quando il ragazzo ha tentato con determinazione di recuperare un pallone. È stato in quell'azione che si è scontrato con il portiere avversario in maniera frontale e devastante. L'impatto è stato immediatamente percepito come grave: il giovane è crollato al suolo privo di sensi, suscitando il panico in campo.

