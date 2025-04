Laprimapagina.it - Tragedia a Praia a Mare: 53enne del posto travolto e ucciso da un treno

Unaha colpito la comunità locale nella serata di ieri. Un uomo di 53 anni, residente a(Cosenza), ha perso la vita dopo essere stato investito da unIntercity in transito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 nei pressi del rione Fumarulo, in un tratto ferroviario adiacente al santuario della Madonna della Grotta, lungo la linea che attraversa la stazione di-Aieta-Tortora.Sulsono intervenute le forze dell’ordine, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. A causa dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata interrotta nella notte, con pesanti ripercussioni sul traffico: ritardi e limitazioni hanno interessato sia i treni Intercity che i Regionali.