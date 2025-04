Tragedia a Fino Mornasco precipita da 10 metri nel cantiere della scuola | morto un operaio edile

Fino Mornasco, 9 aprile 2025 – Un uomo di 54 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, in un infortuni sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere per la realizzazione di un edificio scolastico, in via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco. L’operaio è caduto da un’altezza di una decina di metri, ma al momento non si sa quali sono stati i motivi e come sia avvenuto il tragico infortunio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, ed era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Como, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, morto sul colpo in conseguenza dell’impatto a terra. Morti sul lavoro, la strage infinita: in Lombardia 155 vittime in 10 mesi. Numeri in triste crescita Nel cantiere sono inoltre arrivati i vigili del fuoco di Cantù con il carro Saf da Como, e i carabinieri. Ilgiorno.it - Tragedia a Fino Mornasco, precipita da 10 metri nel cantiere della scuola: morto un operaio edile Leggi su Ilgiorno.it , 9 aprile 2025 – Un uomo di 54 anni ènel tardo pomeriggio di oggi, in un infortuni sul lavoro avvenuto all’interno di unper la realizzazione di un edificio scolastico, in via Leonardo Da Vinci a. L’è caduto da un’altezza di una decina di, ma al momento non si sa quali sono stati i motivi e come sia avvenuto il tragico infortunio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, ed era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Como, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare,sul colpo in conseguenza dell’impatto a terra. Morti sul lavoro, la strage infinita: in Lombardia 155 vittime in 10 mesi. Numeri in triste crescita Nelsono inoltre arrivati i vigili del fuoco di Cantù con il carro Saf da Como, e i carabinieri.

