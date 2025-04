Dayitalianews.com - Tragedia a Capo d’Orlando: una donna perde la vita in un terribile incidente stradale

Un gravesi è verificato nella mattinata di mercoledì 9 aprile a, in provincia di Messina, lasciando dietro di sé un tragico bilancio: unaè morta e quattro persone sono rimaste ferite, tra cui tre giovanissimi.Lo scontro è avvenuto lungo la Strada Statale 113, all’altezza della contrada Drago, una zona purtroppo già nota per episodi simili. Secondo una prima ricostruzione, a bordo della minicar viaggiavano tre ragazzi, mentre sulla Fiat Panda si trovava una coppia di coniugi. Per motivi ancora da chiarire, le due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando il ribaltamento della minicar sul ciglio della carreggiata.Are laè stata laseduta accanto al conducente della Panda, il cui marito è rimasto ferito. Anche i tre giovani sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale.