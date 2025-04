Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani e gli ho dato ilVista l'ora su strade ed autostrade della capitale restano code sono sulla Cristoforo Colombo tra di Malafede e via di Acilia verso Ostia in questo tratto per lavori si transito su carreggiata ridotta ricordiamo ancora una volta che è stata riaperta al transito viale Tirreno prima chiusa tra Piazza Capri e via monginevra in direzione di viale Ionio lavori notturni nella galleria Fleming che resterà chiusa in fascia oraria 22 sei in direzione di San Giovanni con uscita obbligatoria su Corso Francia la chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 11 di aprile lavori notturni anche sulla diramazioneNord con orario compreso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada il bivio con l'auto sole e Fianono in direzione della capitale sulla A24-l'aquila-teramo tra le 22 e le 6 chiuso il bivio che per chi proviene da L'Aquila immette sullain direzione Napoli ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito