Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2025 ore 18:30

Luceverdemai trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani incidente con code sulla tangenziale est tra svincolo A24 e Batteria Nomentana nelle due direzioni riaperta al transito viale Tirreno prima chiusa tra Piazza Capri e via monginevra in direzione di viale Jonio disagi sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la via Aurelia È l'aria è più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 code a tratti anche in carreggiata esterna tra l'autostrada per Fiumicino e la via Anagnina code sulla Cristoforo Colombo via di Malafede e via di Acilia verso Ostia in questo tratto per lavori si transita su carreggiata ridotta fine sulla Pontina tra Pratica di Mare Castelno verso Terracina lavori notturni nella galleria Fleming Che lettera pertanto chiusa in fascia oraria 22 sei in direzione di San Giovanni con uscita obbligatoria su Corso Francia la chiusura Siri tutte le notti fino al 11 di aprile ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito