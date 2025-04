Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità intenso ilsul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Aurelia e Cassia Veientana e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra l'autostrada per è la via Anagnina filetti di troviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria per lavori ancora chiusa viale Tirreno tra Piazza Capri e via monginevra in direzione di via inevitabili rallentamenti e code nelle ore di maggiorè amore Questa notte nella galleria Fleming che resterà pertanto chiusa in fascia oraria 22 sei in direzione di San Giovanni sono uscita obbligatoria su Corso Francia la chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 11 di aprile https://storage.