Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità terzo giorno della visita dei reali inglesi nella capitale in centro sono in vigore le limitazioni alla circolazione anche con divieti di sosta e chiusure a vista delnuovi interventi per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi è iniziato un cantiere sulla Colombo all'altezza di via Padre Semeria sempre sulla Colombo cantieri anche in via Canale della Lingua è in via Pindaro è al lavoro anche in via Ugo Ojetti nel Municipio III e a Montesacro prosegue la chiusura di viale Tirreno all'altezza di Piazza Capri in direzione di viale Ionio in fine lavori anche in via Mario Fani al Trionfale