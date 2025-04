Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione ancora disagi sul raccordo anulare per lavori Ci sono code in carreggiata interna dalla Casilina all'appia è lungo la carreggiata esterna dalla stazioneSud alla Prenestina sempre per lavori code sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia verso Ostia si transita su carreggiata ridotta per un evento istituzionale in corso a Villa Pamphili momentaneamente chiusa via Aurelia Antica tra via delle Fornaci e via di Villa Betania nelle due direzioni per quanto riguarda ilAbbiamo ancora crude sulla Cassia da raccordo a Tomba di Nerone su via della Pineta Sacchetti all'altezza del gemelli nelle due direzioni è lungo la tangenziale est tra le uscite Prenestina e Castrense in direzione di San Giovanni come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito