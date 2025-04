Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-04-2025 ore 08:30

Luceverdetrovati dalla redazione sia persia per un incidente precedente ci sono incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Prenestina all'appia ripercussioni sulla diramazionesud con code da Torrenova all'immissione per il raccordo ancora sul raccordo anulare perintenso coda tratti in carreggiata esterna dalla Flaminia Aurelia per un incidente su via del Pescaccio all'altezza di via di Brava lunghe code sull'Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio verso il centro se sta situazione sulla Cassia e la Flaminia con code registrate rispettivamente tra la storta e di Nerone da Labaro a Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dal bivio per la 24 via Salaria verso lo stadio Olimpico anche verso San Giovanni da Largo Passamonti a viale Castrense trafficato Come di consueto anche tratto Urbano dellaL'Aquila con incolonnamenti da Tor Cervara la tangenziale est nel quadrante Sud per tre Scusa tratti sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle code anche sulla Ardeatina dal Divino Amore a via di Fioranello è lungo la Cristoforo Colombo da via Pindaro a via di Malafede altri code sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito