Traffico Roma del 09-04-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata con L'informazione sulla viabilitàmercoledì 9 Aprile cominciamo col segnalare un incidente sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Prenestina fino allo svincolo per La via Ardeatina ripercussioni sulla diramazionesud con l'eco del registrante da Torrenova all'immissione per il raccordo ancora per quanto riguarda il raccordo anulare perintenso in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dall'uscita Trionfale Ottavia fino all' Aurelia sempre in esterno e code a tratti tra la prendi l'uscita Tiburtina sulla restante rete viaria della Capitale non ci sono particolari impedimenti se non quelli legati agli spostamenti del mattino particolarmente trafficate la Cassia con le code tra la storta e Tomba di Nerone La Flaminia interessata la incolonnamenti dalla barra Tor di Quinto e la Salaria dove ci sono cose da Villa Spada alla tangenziale sul tratto Urbano dellaL'Aquila incolonnamenti a partire da Settecamini la tangenziale est e in tangenziale abbiamo rallentamenti con code a tratti dalla stazione Tiburtina a fino alla Salaria in direzione quindi Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni dall'uscita Portami a viale Castrense nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Tiburtina all'altezza di via dei carri armati ci troviamo nelle vicinanze di via di Pietralata raccomandiamo le dovute attenzioni nella quadrante Sud perintenso code a tratti sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia la zona dell'EUR è da Ciampino alle Capannelle cose anche sulla Ardeatina dal Divino Amore a via di Fioranello sull'Appia antica della Caffarella Porta San Sebastiano maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito