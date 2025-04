Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-04-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione intenso ilcon rallentamenti e code a Roma sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra la Roma Fiumicino e la Cassia Veientana è più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Cassia e la via Aurelia qui anche per incidente e tra l'autostrada per Fiumicino e la via Anagnina questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario compreso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra il video con l'auto sole e piano in direzione della capitale sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra le 22 e le ore 6 chiuso il bivio che per chi proviene da L'Aquila in mente sulla Roma Napoli in direzione Napoli ed è tutto e come sempre Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale