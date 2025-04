Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-04-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione prudenza nel percorrere la A1 roma-napoli per un incidente segnalato tra Anagni e Colleferro verso Roma sempre per incidente brevi rallentamenti tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli a Roma ancora molto sostenuta la circone sul raccordo anulare con in carreggiata interna tratti dalla Prenestina alla Roma Fiumicino è lungo la carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla Cassia bis ripercussioni sulla stessa diramazione Roma nord concludi a partire da Settebagni e sino all'emissione con il raccordo lunghe code poi sulla Flaminia da Prima Porta per i due punti e sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe sulla diramazione Roma Nord con orario compreso tra le 22 e le 5 del mattino di domani resterà chiuso il tratto tra il bivio con l'auto Sole Fiano Romano in direzione della capitale lavori notturni anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra le 22 e le 6 resterà chiuso il video che per chi proviene da L'Aquila in mette sulla Napoli in direzione di Napoli da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.