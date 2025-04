Made in Italy per 7 consumatori su 10. Ma c'è il rovescio della medaglia: l'eccesso di concentrazione dei mercati e delle regioni esportatrici. Il report Wine Monitor-Unicredit

Gamberorosso.it - Tradizionali, autoctoni, a buon prezzo. Ecco perché California, New York e Florida preferiscono i vini italiani

Tradizionali, autoctoni, a buon prezzo. Ecco perché California, New York e Florida preferiscono i vini italiani.

Il 2025 inizia male per le vendite di vino in Gdo: "In 5 anni il sorpasso dei bianchi sui rossi".

Mafia: a Roma gruppi autoctoni e tradizionali contaminano il tessuto economico legale.

Gli spumanti alternativi da monovitigni tradizionali italiani da provare.

Osservatorio legalità Regione Lazio: sintesi VII Rapporto "Mafie nel Lazio" (ottobre 2022).

Lazio, 92 organizzazioni criminali tra mafie e gruppi autoctoni. “Ora formano cartelli”.