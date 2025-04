Tradimento perché Oylum è fuggita e ora sposa Behram

Oylum e Behram in Tradimento? I due giovani protagonisti della serie TV turca, nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5, sono scomparsi nel nulla. Questa fase della trama ha preso inizio nel momento in cui Oylum ha cercato di fuggire, con l'aiuto di Guzide e Tarik, dalla Turchia. La ragazza ha finalmente confessato ai genitori di essere in serie difficoltà con Behram, dopo che aveva assicurato a tutti di amarlo. Infatti, il ragazzo sta facendo vivere un incubo alla povera figlia di Guzide, che ora non ha altra scelta che restare al fianco dello spietato compagno.Tradimento anticipazioni: perché Oylum accetta di sposare BehramLeggi anche: Tradimento anticipazioni, Elmas va via: tornerà? La storia con OltanLeggi anche: Tradimento, Selin è davvero incinta? Tolga, intanto, ama OylumLe anticipazioni di Tradimento segnalano che finalmente Mualla riesce a rintracciare Oylum e Behram.

