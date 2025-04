Superguidatv.it - Tradimento, finale di stagione: Ye?im chiede perdono a Güzide

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap turca(Aldatmak)? La trama si avvicina sempre più aldi, ma prima di calare il sipario sul primo capitolo di questa avvincente serie tv turca avremmo modo di vedere qualcosa che non ci saremmo mai aspettati: Ye?im DenizerenràÖzgüder.: il fallimento di Ye?imLa storyline prenderà il via nel momento in cui Ye?im deciderà di vendicarsi pubblicamente di Tarik. La Denizeren approfitterà di un’intervista in un programma televisivo per denunciare la doppia vita che Tarik ha portato avanti per anni. La donna racconterà come lui le impedisca di vedere la figlia Öykü da diverse settimane, e riuscirà a conquistare il cuore di molti telespettatori che – almeno inizialmente – si schiereranno dalla sua parte.