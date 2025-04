Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin

Leggi su Movieplayer.it

ha deciso che sposerà, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra, prossimo al matrimonio con. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, sedata, e poi le ha scattato delle foto compromettenti con un uomo mentre era incosciente. Intantoaveva conosciuto la famiglia di, a cui aveva chiesto di sposarlo. Il padre della ragazza però, non .