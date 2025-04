Tracchi | ottimo risultato per i lavoratori Hsg e adesso pensiamo a quelli della Toro Wood

Tracchi: "ottimo risultato per i lavoratori Hsg e adesso pensiamo a quelli della Toro Wood" L'invito della Cgil alle istituzioni locali a collaborare per individuare un nuovo capannone dopo la rinuncia della Toro a quello ex Vignali "Abbiamo risolto il problema dei lavoratori della Hsg. adesso occupiamoci di quelli della Toro Wood". Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil, conferma che il lavoro del sindacato prosegue. "Diamo atto alla proprietà della Toro Wood di aver dimostrato correttezza e sensibilità sociale rinunciando al capannone adesso utilizzato dalla Hsg e al cui interno lavorano 14 operai. La rinuncia ha evitato l'inasprirsi di una vertenza che ha visto un positivo atteggiamento di tutti i soggetti coinvolti. I lavoratori, la Filctem e la Cgil sono stati capaci di mettere il lavoro al centro dell'attenzione delle istituzioni, dal Prefetto ai sindaci del Casentino.

