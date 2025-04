Linkiesta.it - Tra Trump e Ue Meloni ha fatto la sua scelta e ora paga dazio

Giorgiaandrà alla Casa Bianca il 17 aprile, e non il 16, come inizialmente previsto, per un motivo al tempo stesso banale e illuminante: le prime misure di ritorsione europee, in risposta ai dazi di Donald, entreranno in vigore il 15. Non per niente il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha provato fino all’ultimo a rinviarli al 30 aprile. Tentativo evidentemente non coronato da successo, che ha ottenuto l’unico risultato di confermare l’atteggiamento a dir poco recalcitrante del nostro governo dinanzi a tutte le maggiori sfide che l’Unione europea si trova a fronteggiare, dalla guerra in Ucraina alla guerra commerciale, dalla crisi della Nato alla crisi della globalizzazione, dal riarmo ai contro-dazi. Fin qui, su ciascuno di questi spinosi problemi, il governo italiano non sembra voler uscire dalla fase della negazione.