Tour nelle aziende del sindaco | Inci un caposaldo del territorio

Ildi Cento Edoardo Accorsi e l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Filippo Taddia stanno proseguendo le visite alledelcentese, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle realtà produttive locali e comprendere come l’Amministrazione comunale possa supportarle in modo concreto. Tra le realtà visitate di recente figura I.N.C.I. srl, azienda operante nel settore della carpenteria metallica. L’incontro si è svolto al nuovo stabilimento realizzato dall’azienda, frutto di un importante investimento. Durante la visita, gli amministratori hanno potuto conoscere da vicino le fasi del processo produttivo, visitare gli spazi del nuovo impianto e confrontarsi con i vertici aziendali su tematiche strategiche come l’innovazione, la formazione tecnica, la sostenibilità e le prospettive occupazionali.