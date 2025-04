Toscana Classica al via la nuova stagione di concerti

Firenze, 9 aprile 2025 - Al via la stagione 2025 di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l'attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali. Inaugurazione domenica 13 e lunedì 14 aprile all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze) insieme all'Orchestra di Toscana Classica diretta da Alessio Casinovi. Il programma attinge, in gran parte, al tardo romanticismo di fine '800, con pagine di Antonín Dvorak ("Notturno in si maggiore, op. 40"), Pietro Mascagni (Intermezzo da "Cavalleria Rusticana"), Giacomo Puccini ("Crisantemi") e Carl Maria von Weber ("Quintetto per clarinetto e archi Op.34"). Un ricco e vario programma musicale dunque per un'inaugurazione di stagione in grande stile. Alessio Casinovi ha studiato pianoforte, composizione, clavicembalo e direzione d'orchestra sotto la guida di Alessandro Pinzauti.

Toscana Classica, al via la nuova stagione di concerti. Orchestra Toscana Classica: Alberto Bocini all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio. STAGIONE AL VIA. LA FIRENZE-EMPOLI, CLASSICA DAL PRONOSTICO INCERTO. Premio Nazionale di giornalismo musicale "AGIMP- Michele Manzotti", il bando della 1° edizione. Sagrati in musica. Chiara Saccone torna al fianco dell'Orchestra Toscana Classica.

