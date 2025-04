Torre del Greco scoperta discarica abusiva in area parco del Vesuvio

scoperta una discarica abusiva di rifiuti speciali a Torre del Greco, nelle aree del parco nazionale del Vesuvio. Una discarica abusiva di rifiuti speciali nelle aree del parco nazionale del Vesuvio. È quella scoperta e sequestrata a Torre del Greco dagli agenti del nucleo.

