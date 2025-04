Torre Annunziata aderisce al servizio Bike Sharing di EAV

Torre Annunziata il servizio di eBike Sharing promosso da EAV e Regione Campania. L’Amministrazione Comunale ha approvato in giunta la delibera che consentirà, nelle prossime settimane, di avere in città 55 biciclette a disposizione della cittadinanza, che potranno essere utilizzate nell’ambito della mobilità urbana. Un’iniziativa importante per ridurre il traffico cittadino, stimolare la mobilità alternativa alle auto consentendo così la riduzione del traffico, dello smog e un miglioramento della qualità dell’aria.Il progetto, che non ha costi per le municipalità coinvolte, è stato finanziato da EAV – Ente Autonomo Volturno con i contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility, ricevuti attraverso la Regione Campania. Puntomagazine.it - Torre Annunziata aderisce al servizio Bike Sharing di EAV Leggi su Puntomagazine.it 55 biciclette distribuite su 11 postazioni. Sistema di trasporto cittadino operato da VAIMOO. “Incentiviamo la mobilità sostenibile ed ecologica”Approda anche aildi epromosso da EAV e Regione Campania. L’Amministrazione Comunale ha approvato in giunta la delibera che consentirà, nelle prossime settimane, di avere in città 55 biciclette a disposizione della cittadinanza, che potranno essere utilizzate nell’ambito della mobilità urbana. Un’iniziativa importante per ridurre il traffico cittadino, stimolare la mobilità alternativa alle auto consentendo così la riduzione del traffico, dello smog e un miglioramento della qualità dell’aria.Il progetto, che non ha costi per le municipalità coinvolte, è stato finanziato da EAV – Ente Autonomo Volturno con i contributi ministeriali per la promozione dellaMobility, ricevuti attraverso la Regione Campania.

