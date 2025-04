Torneo delle Regioni 2025 al via in Sicilia per la prima volta la competizione che unisce sport e beneficenza

Sicilia come protagonista assoluta. Il Torneo delle Regioni 2025, in programma dal 12 al 18 aprile 2025, vedrà sfidarsi le migliori rappresentative giovanili di calcio. Palermotoday.it - Torneo delle Regioni 2025, al via in Sicilia per la prima volta la competizione che unisce sport e beneficenza Leggi su Palermotoday.it Mancano pochi giorni ad uno degli eventi più attesi del panorama calcistico dilettantistico italiano, che quest'anno vedrà lacome protagonista assoluta. Il, in programma dal 12 al 18 aprile, vedrà sfidarsi le migliori rappresentative giovanili di calcio.

Torneo delle Regioni 2025, al via in Sicilia per la prima volta la competizione che unisce sport e beneficenza. Torneo delle Regioni 2025, il calendario delle gare delle Rappresentative del CR Sardegna. Torneo delle Regioni 2025: stop al calcio dilettanti, Emilia Romagna in campo in Sicilia. TORNEO DELLE REGIONI: GIRONI, CALENDARI E CONVOCATI DELLE QUATTRO RAPPRESENTATIVE. Calcio / Inizia il Torneo delle Regioni: le Marche nel Girone A con Basilicata, Sicilia e Lombardia. TORNEO DELLE REGIONI 2025 - Tutti i convocati dell'Umbria. Ne parlano su altre fonti

Torneo delle Regioni 2025: stop al calcio dilettanti, Emilia Romagna in campo in Sicilia - Le selezioni dell'Emilia Romagna partecipano al Torneo delle Regioni 2025 in Sicilia, con 7 atleti modenesi convocati. (ilrestodelcarlino.it)

Torneo delle Regioni: ecco le convocazioni di Walter Lanni - Il Comitato Regionale ha reso note le scelte del selezionatore dei classe 2010 per la spedizione in terra siciliana ... (gazzettaregionale.it)

Si parte! Ufficiali le convocazioni per il Torneo delle Regioni - È tutto pronto per la partenza verso il Torneo delle Regioni 2025. Il Comitato Regionale del Lazio ha diramato le convocazioni ufficiali per la competizioni. Di seguito i nomi selezionati dal Ct Marco ... (gazzettaregionale.it)