Tornelli sui bus urbani | la proposta della Lega per fermare il problema dei ‘furbetti’ senza biglietto

Tornelli sugli autobus urbani per stanare i 'furbetti' che salgono senza biglietto e, in molti casi, provocano disordini e commettono micro-crimini a bordo. È la proposta del gruppo consiliare della Lega, con primo firmatario dell'ordine del giorno Alessandro Carrara e coinvolgimento di altri consiglieri del centro-destra."Il Comune di Bergamo è da sempre impegnato nella lotta contro l'evasione risultando tra le prime città in Italia per il contrasto a questo fenomeno. Inoltre gli ultimi incresciosi fatti di cronaca riportano diversi episodi di violenza avvenuti sui mezzi pubblici della nostra città: è compito dell'Amministrazione tutelare e garantire l'incolumità dei cittadini anche sui mezzi ATB che servono la città", si legge."Da segnalazione di centinaia di cittadini e dello stesso personale di ATB, risulta che sulle corse locali una percentuale consistente di fruitori non paga il biglietto dell'autobus.

