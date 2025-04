Torna il premio Costruiamo il futuro per le associazioni del terzo settore

premio Costruiamo il futuro Torna in Valtellina e Valchiavenna per sostenere e celebrare, anche in questa sesta edizione, i tanti “Eroi del quotidiano” che ogni giorno illuminano il territorio dando una mano a chi manifesta un bisogno.L’iniziativa benefica, realizzata dalla stessa. Sondriotoday.it - Torna il premio Costruiamo il futuro per le associazioni del terzo settore Leggi su Sondriotoday.it Ililin Valtellina e Valchiavenna per sostenere e celebrare, anche in questa sesta edizione, i tanti “Eroi del quotidiano” che ogni giorno illuminano il territorio dando una mano a chi manifesta un bisogno.L’iniziativa benefica, realizzata dalla stessa.

