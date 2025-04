Torna il Mistero Buffo | Matthias Martelli fa rivivere il genio di Fo

Mistero Buffo“ di Dario Fo e Franca Rame, nella versione del regista Eugenio Allegri e nell’interpretazione di un pirotecnico Matthias Martelli. Prodotto dal Teatro Stabile di Torino, lo spettacolo si rifà a quello portato in scena a Palazzo Nuovo nel ‘74 da Fo, con le stesse giullarate e la stessa veemenza satirica che va ad additare, in chiave Buffonesca, le storture dei nostri tempi e del potere. Solo in scena, senza trucchi, Martelli si cala con efficacia nel grammelot, la lingua onomatopeica e inventata che si vuole ispirata alla lingua medievale e ai dialetti padani. Ilgiorno.it - Torna il Mistero Buffo:. Matthias Martelli fa rivivere il genio di Fo Leggi su Ilgiorno.it Una delle opere più celebri del teatro contemporaneo, un classico del ‘900, il capolavoro di un premio Nobel che spazia dalla comicità alla poesia. È quello che si potrà vedere in scena domani alle 21 al Teatro San Rocco di via Cavour: sul palco di Seregno arriverà ““ di Dario Fo e Franca Rame, nella versione del regista EuAllegri e nell’interpretazione di un pirotecnico. Prodotto dal Teatro Stabile di Torino, lo spettacolo si rifà a quello portato in scena a Palazzo Nuovo nel ‘74 da Fo, con le stesse giullarate e la stessa veemenza satirica che va ad additare, in chiavenesca, le storture dei nostri tempi e del potere. Solo in scena, senza trucchi,si cala con efficacia nel grammelot, la lingua onomatopeica e inventata che si vuole ispirata alla lingua medievale e ai dialetti padani.

Mistero Buffo. Spettacolo "Mistero Buffo" con Matthias Martelli. MISTERO BUFFO. Primavera Fiesolana: Matthias Martelli apre con 'Mistero Buffo' di Dario Fo. Mistero Buffo, con Matthias Martelli - Follow the Monday. MISTERO BUFFO di Dario Fo e Franca Rame. Ne parlano su altre fonti

Mistero Buffo, con Matthias Martelli - Follow the Monday - Lunedì 14 aprile 2025, alle ore 20.30, al Teatro Carcano di Milano (corso di Porta Romana 63), nell'ambito della rassegna Follow the Monday, va in scena lo spettacolo Mistero Buffo di Dario Fo e ... (mentelocale.it)

Matthias Martelli si confronta con “Mistero Buffo” di Dario Fo: “L’attore è uno sciamano, ha il potere di far emergere mondi nuovi” - Sabato 29 marzo dopo 200 repliche in Italia e nel mondo approda al teatro di Fiesole “Mistero Buffo”. Il premio Nobel Dario Fo ... drammaturgo e giullare Matthias Martelli, diretto da Eugenio Allegri. (intoscana.it)

Primavera Fiesolana: Matthias Martelli apre con 'Mistero Buffo' di Dario Fo - La rassegna al Teatro di Fiesole inizia con 'Mistero Buffo' di Dario Fo, interpretato da Matthias Martelli. Saranno le giullarate popolari ad aprire la seconda edizione della Primavera Fiesolana ... (lanazione.it)