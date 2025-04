Torna genitori via padre e madre

Torna la dicitura "genitori" e via le parole "padre" e "madre". La Cassazione ha respinto il ricorso del ministero dell' Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31/1/2019 con il quale era stato eliminato "genitore" Lo scrive il Sole 14 ore che riferisce la sentenza delle sezioni unite civili, secondo cui "l'indicazione 'padre' e 'madre' sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.30 Sulla carta d'identità dei figlila dicitura "" e via le parole "" e "". La Cassazione ha respinto il ricorso del ministero dell' Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31/1/2019 con il quale era stato eliminato "genitore" Lo scrive il Sole 14 ore che riferisce la sentenza delle sezioni unite civili, secondo cui "l'indicazione '' e '' sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso".

Torna 'genitori' su carta identità, via padre e madre: la sentenza della Cassazione. Tornano i “genitori”, via “padre” e “madre” dalla Carta d'identità elettronica. Sulla carta identità torna la dicitura genitori, scompaiono padre e madre. La Cassazione: sulla carta d'identità dei minori torna la dicitura 'genitori'. No a "padre" e a "madre". Carta d'identità, torna la dicitura unica di genitore. La Cassazione: «Madre e padre sono discriminatori per l. Torna la marcia "Passo dopo passo" del Comitato Genitori e si apre a tutte le scuole di Buccinasco. Ne parlano su altre fonti

Torna 'genitori' su carta identità, via padre e madre: la sentenza della Cassazione - (Adnkronos) - L'indicazione 'padre' e 'madre' sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria, perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi par ... (msn.com)

La Cassazione ferma il governo: sulla carta d'identità via madre e padre, torna "genitori" - Respinto il ricorso del Viminale: "L'indicazione padre e madre sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adoz ... (huffingtonpost.it)

Sulla carta identità torna dicitura genitori, scompaiono padre e madre - La Cassazione ha respinto il ricorso del ministero dell'Interno. Per i giudici "l'indicazione padre e madre sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria" (ANSA) ... (ansa.it)