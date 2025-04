Ilgiorno.it - Torna “Coach di quartiere” per educare i giovani allo sport all’aperto

Qualche decennio fa loera un’attività consolidata che non aveva necessità di spinte o sollecitazioni: oggi è diverso e va in questa direzionedi, il progetto diwelfare nato nel 2020 su iniziativa di Claudio Massa, fondatore e Brand Ambassador de L’Orma SSD, e che nel nostro territorio si concretizza attraverso il lavoro di Rugby Parabiago cares. Il progetto, che riparte ora con la stagione primaverile, promuove l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l’organizzazione di attivitàive gratuite rivolte a bambini dai 6 ai 13 anni, in condizioni di fragilità per motivi economici, culturali, organizzativi, sociali e caratteriali e gestite daidivolontari tra i 16 e i 21 anni. L’obiettivo è insegnare ai bambini il valore e l’importanza di praticare attivitàiva attraverso il divertimento e il movimento all’aria aperta.