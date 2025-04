Torino Alex Cotoia uccise il padre non per odio ma per paura È stata legittima difesa putativa

Torino che accompagnano l’assoluzione del giovane: anche ipotizzando che «abbia agito nella erronea convinzione che il padre intendesse armarsi di un coltello», il pericolo percepito era concreto e la reazione legittima Vanityfair.it - Torino, Alex Cotoia uccise il padre «non per odio, ma per paura. È stata legittima difesa putativa» Leggi su Vanityfair.it Le motivazioni della Corte d’Assise d’Appello diche accompagnano l’assoluzione del giovane: anche ipotizzando che «abbia agito nella erronea convinzione che ilintendesse armarsi di un coltello», il pericolo percepito era concreto e la reazione

