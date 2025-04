Torino Alex Cotoia assolto per legittima difesa aveva ucciso il padre violento con 34 coltellate per difendere la madre

padre, ma si è difeso fino a quando ha constatato che il proprio aggressore era inerme" La Corte d'Assise di Torino ha reso note le motivazioni con cui ha assolto Alex Cotoia dall'accusa di omicidio volontario del padre, Giuseppe

