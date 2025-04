Torano Nuovo la tragedia di Serena | nessun indagato per la bimba di sei mesi morta all’asilo

Leggi su Citypescara.com

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Teramo. Il pubblico ministero Francesca Zani ha avviato un fascicolo a carico di ignoti per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari. L’autopsia, affidata al medico legale Davide Girolami e prevista per oggi pomeriggio, dovrà chiarire le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile rimane quella della morte naturale, forse legata a una “morte in culla”.La famiglia disi è affidata all’avvocato Giampaolo Magnanimi, che nelle prossime ore deciderà se nominare anche un consulente di parte. «Siamo fiduciosi nell’attività accertativa della magistratura», ha dichiarato il legale, mantenendo il massimo riserbo.Il paese, intanto, si prepara a dare l’ultimo saluto alla piccola, mentre il dolore resta vivo in una comunità sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto straziante.